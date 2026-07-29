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Армия

Telegraph раскрыла многомиллиардную стоимость войны США с Ираном

The Daily Telegraph: США потратили на войну с Ираном не менее $151,3 млрд
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

США могли потратить на войну с Ираном не менее $151,3 млрд с начала конфликта. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Профессор Гарвардского университета Линда Билмс отметила, что названная шефом Пентагона Питом Хегсетом сумма в $37,5 млрд является лишь «верхушкой айсберга». По ее словам, большая часть членов конгресса США к этой цифре относится несерьезно.

Эксперт напомнила, что война в Афганистане длилась 19 лет и 10 месяцев. За это время США потратили на боевые действия $2,26 трлн. Таким образом, первые пять месяцев конфликта потребовали $47 млрд, уточнила профессор.

21 июля газета The Washington Post сообщила, что Пентагон столкнулся с острым дефицитом бюджета из-за войны с Ираном, и некоторые критически важные статьи расходов могут остаться без финансирования в ближайшие недели. По ее данным, часть бюджета на 2026 год, покрывающая текущие операции ВМС и ВВС, может иссякнуть к концу июля.

Ранее в Иране назвали сумму ущерба, понесенного США за 15 дней боевых действий.

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