В ВС США заявили о перехвате иранских ракет

В CENTCOM сообщили о перехвате иранских ракет, выпущенных по войскам США

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) выступило в социальной сети X с заявлением об успешном перехвате иранских баллистических ракет.

«Сегодня в 17:45 по восточному времени (00:45 мск — Прим. ред.) силы Корпуса стражей исламской революции произвели пуск нескольких баллистических ракет с территории Ирана, предприняв попытку внезапного нападения на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

По данным CENTCOM, все иранские ракеты были успешно перехвачены. Как подчеркнули в командовании, американские вооруженные силы сохраняют бдительность и находятся в состоянии повышенной готовности.

До этого издание Insider.ua со ссылкой на источник сообщило, что Иран в течение двух суток может ударить по Украине тремя ракетами. Ранее Исламская Республика заявляла, что оставляет за собой право ответить на атаку ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море.

Официально информацию об ответном ударе никто не подтверждал, однако в России отмечают, что Тегеран действительно может пойти на такой шаг. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее постпред США в ООН объяснил приостановку ударов по Ирану.