Итальянская мафия хочет купить оружие, которое попало на черный рынок с территории Украины. Об этом заявил главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия, передает агентство ANSA.

По его словам, в Италии уже обнаружили партию оружия, которое попало в страну через Балканы. При этом, как отметил прокурор, наибольшее беспокойство вызывает интерес мафиозных группировок к этому вооружению.

«Нам известно об интересе мафии к более совершенному оружию. У нас есть данные о закупках запускаемых с дронов боеприпасов — оружия, от которого мы не готовы защищаться», — сказал де Лучия.

В июне газета Berliner Zeitung сообщила, что поставляемое Украине вооружение при недостаточном контроле может в значительных объемах оказаться на черном рынке в европейских странах. Издание отметило, что спецслужбы, правоохранительные органы и исследовательские центры предупреждают о риске повторения сценария, который наблюдался после вооруженных конфликтов на Балканах в 1990-х годах.

Ранее в СВР уличили Украину в связях с наркокартелями.