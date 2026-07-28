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Армия

Стал известнен гонорар ирландского наемника ВСУ

Генпрокуратура РФ: ирландский наемник ВСУ получил более 2 млн рублей
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) заочно осудили 22 -летнего ирландского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тирнана О'Донована. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Суд установил, что в июне 2023 года О'Донован приехал в Украину и вступил в формирование ВСУ «Избранная рота». Он прошел подготовку, получил оружие и необходимое снаряжение.

До 2025 года ирландец принимал участие в боевых действия в составе ВСУ портив российских Вооруженных сил. За это он получил более 2 млн рублей.

В настоящее время О'Донован объявлен в международный розыск. Суд заочно приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Накануне российские военные в ходе освобождения Белицкого в Донецкой народной республике (ДНР) наткнулись на группу польских наемников.

По словам стрелка 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» Дениса Шаповалова, группа иностранных наемников была обнаружена во время зачистки одной из многоэтажек. Бойцы Вооруженных сил РФ пытались поговорить с ними — обращались по-русски и по-английски, но те не понимали. Решено было штурмовать здание. Одна группа отвлекала наемников с подъезда на улице, в другая зашла с чердака, спустилась вниз и закидала противника гранатами. Иностранцы были ликвидированы.

Ранее в силовых структурах рассказали о срыве атаки наемников ВСУ.

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