В акватории Таганрогского залива сбили БПЛА

Ростовскую область прошлой ночью атаковали беспилотники. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что дроны сбили в акватории Таганрогского залива. Данные о пострадавших не поступали.

До этого Москву меньше чем за час атаковали 73 дрона. Их нейтрализовали средства ПВО (противовоздушной обороны) . На этом фоне аэропорты Московского региона Жуковский, Домодедово и Внуково ограничили полеты.

Силы ПВО также сбили над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной несколько десятков БПЛА. В Чехове беспилотник попал в многоэтажку на Земской улице. При падении другого беспилотника на открытой площадке загорелись шины. А в деревне Ваулово вспыхнул частный дом, в котором никого не было. Пожар уже локализовали. В селе Дубне фрагменты БПЛА повредили дачный дом.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.