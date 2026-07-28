В Подмосковье БПЛА попал в многоэтажку

Силы ПВО (противовоздушной обороны) отразили атаку дронов на Московский регион, сбив над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной несколько десятков БПЛА, написал в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, в Чехове беспилотник попал в многоэтажку на Земской улице. Туда прибыли экстренные службы. При падении другого дрона на открытой площадке загорелись шины. Пожарные приступили к тушению возгорания.

Чиновник добавил, что в деревне Ваулово вспыхнул частный дом, в котором никого не было. Пожар уже локализовали. А в селе Дубне фрагменты БПЛА повредили дачный дом. Воробьев подчеркнул, что оперативные службы перешли на усиленный режим работы.

До этого Москву меньше чем за час атаковали 73 дрона. Их нейтрализовали средства ПВО. На этом фоне аэропорты Московского региона Жуковский, Домодедово и Внуково ограничили полеты.

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