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Армия

В Севастополе силы ПВО уничтожили два украинских дрона

Развожаев: в Балаклавском районе Севастополя сбито два беспилотника
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Дроны противника были уничтожены в Балаклавском районе города. Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают работать. Украинские беспилотники сбиваются из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.

Губернатор призвал население соблюдать осторожность, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Утром 27 июля Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата в Балаклавском районе.

Незадолго до этого в городе временно ограничили электроснабжение для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона.

Ранее военный эксперт рассказал, как защитить Россию от дронов ВСУ.

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