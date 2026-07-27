Ирак расследует атаку беспилотников на Саудовскую Аравию

Ирак расследует атаку дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Власти Ирака расследуют инцидент с попыткой атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель главнокомандующего иракской армией Сабах ан-Науман, передает РИА Новости.

«В настоящее время правительство изучает имеющиеся доказательства и информацию», — сказал он.

По словам ан-Наумана, после завершения расследования власти «примут правовые меры в отношении всех лиц, чья причастность к подобным действиям будет доказана.

Также он отметил, что правительство Ирака привержено принципам добрососедства и не допустит того, чтобы территорию страны использовали «в качестве коридора или плацдарма для осуществления какой-либо агрессии против братских или дружественных государств».

27 июля официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики сообщил, что средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили несколько беспилотников, которые были запущены из Ирака в сторону нефтяных объектов королевства. По его словам, дроны пытались атаковать нефтяные объекты в провинции Эш-Шаркия и Эр-Рияде.

Аль-Малики также заявил, что попытки атаки были предприняты «поддерживаемыми Ираном группировками».

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