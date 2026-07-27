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Армия

Российская авиация разбомбила мост в Сумской области, используемый ВСУ

Минобороны: ВКС России ударом четырех авиабомб уничтожили мост в Сумской области
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили автомобильный мост через реку Локня в Сумской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, мост в районе населенного пункта Уланово активно использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ). Удар по нему был нанесен при помощи четырех авиабомб ФАБ-250-270 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

В МО сообщили, что мост был полностью разрушен. Это существенно нарушило логистические возможности противника в этом районе, уточнили в министерстве.

В начале июля операторы дронов Вооруженных сил РФ в зоне боевых действий поразили другой мост, которым пользовались украинские военнослужащие. По данным Минобороны России, задачу выполнили члены отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Кроме моста оказались поражены автомобильная техника, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи, укрытия и блиндажи противника, а также пункты временной дислокации личного состава ВСУ.

Ранее в Госдуме предложили сменить стратегию ведения боевых действий в зоне СВО.

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