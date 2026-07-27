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Армия

В результате удара ВСУ по базе отдыха в Запорожской области погиб глава ГРЧЦ

Роскомнадзор: от удара ВСУ по базе отдыха погиб глава запорожского ГРЧЦ Иванов
ФГУП «ГРЧЦ»

Начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) в республике Крым и Севастополе Михаил Иванов и его малолетние дети погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по базе отдыха в поселке Кирилловка. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора в мессенджере «Макс».

Отмечается, что жена Иванова в настоящее время находится в больнице.

В Роскомнадзоре назвали Иванова надежным руководителем и любящим отцом для своей семьи.

«Коллектив Роскомнадзора и ФГУП «ГРЧЦ» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Владимировича», — говорится в посте.

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали турбазу в Запорожской области, где в разгар сезона находились отдыхающие. По данным губернатора региона Евгения Балицкого, погибли пять детей и шесть взрослых. Еще 14 человек получили ранения, среди них трое несовершеннолетних. Чиновник выразил уверенность, что украинские войска преднамеренно атаковали гражданский объект. Он выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем пострадавшим и родственникам жертв будет оказана необходимая помощь.

Ранее Зеленского и Драпатого назвали законными целями после теракта ВСУ в Кирилловке.

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