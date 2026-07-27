Сотрудников склада Wildberries в Удмуртии эвакуировали из-за угрозы БПЛА

Персонал сортировочного центра и логистического комплекса в Сарапуле в Удмуртии эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба объединенной компании RWB, которая управляет Wildberries.

Эвакуацию провели в соответствии с требованиями безопасности. В компании обещали дополнительно сообщить о возобновлении работы объектов. Сведений о каких-либо разрушениях нет.

Утром 27 июля в Удмуртии ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Позже глава республики Александр Бречалов сообщил об отражении самой массированной за последнее время атаке украинских беспилотников. По его словам, силы противовоздушной обороны уже сбили несколько дронов ВСУ, однако опасность сохраняется. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

По данным Росавиации, в аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, в городе приостановлено движение общественного транспорта.

Ранее в ООН высказались об ударах по складам Wildberries в России.