Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен уверен, что усилившиеся удары Вооруженных сил России по портам Украины и другим целям на территории страны приблизят завершение специальной военной операции. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

По его словам, после закрытия Одессы, российским войскам необходимо будет закрыть западный коридор, чтобы Украина капитулировала, а ее «ужасно коррумпированное руководство» ушло. После этого российско-украинский конфликт завершится, отметил профессор.

Малинен добавил, что Украина стала жертвой агрессивной политики «больной западной элиты и их безумных целей в отношении России».

Российские войска продолжительное время наносят массированные удары по украинским портам, а также целям в других частях страны.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что удары по украинским портам, после которых суда перестали заходить в них, снижают боеспособность ВСУ.

Ранее Путин заявил об огромном значении ВМФ в ядерной триаде России.