Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Финляндии назвали выгоду для России от ударов по Одессе

Профессор Малинен: усилившиеся удары по портам Украины приблизят конец СВО
Алексей Майшев/РИА Новости

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен уверен, что усилившиеся удары Вооруженных сил России по портам Украины и другим целям на территории страны приблизят завершение специальной военной операции. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

По его словам, после закрытия Одессы, российским войскам необходимо будет закрыть западный коридор, чтобы Украина капитулировала, а ее «ужасно коррумпированное руководство» ушло. После этого российско-украинский конфликт завершится, отметил профессор.

Малинен добавил, что Украина стала жертвой агрессивной политики «больной западной элиты и их безумных целей в отношении России».

Российские войска продолжительное время наносят массированные удары по украинским портам, а также целям в других частях страны.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что удары по украинским портам, после которых суда перестали заходить в них, снижают боеспособность ВСУ.

Ранее Путин заявил об огромном значении ВМФ в ядерной триаде России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Шутки на грани и бесшабашные поступки. Как Лермонтов разыгрывал друзей, женщин и сослуживцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!