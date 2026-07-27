Жители сообщили о шлейфе дыма над Белгородом

Над центром Белгорода появился шлейф дыма, пишет местный Telegram-канал с новостями.

В посте jnvtxftncz, что жители сообщили о пожаре.

В ночь на понедельник, 27 июля, в городе дважды объявляли опасность атаки БПЛА. На фоне налета произошли новые взрывы. В некоторых районах пропал свет.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.