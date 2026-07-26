Российские военные поразили балкеры, задействованные в целях ВСУ

Ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Днепро-Бугском лимане поражены еще два балкера, осуществлявшие доставку военных грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах украинских военных.

До этого Минобороны РФ сообщало об успешных ударах по украинским судам в порту Николаева и акватории Черного моря. По данным ведомства, 25 июля расчеты «Гераней-4 Сикер» поразили быстроходный десантный катер, три сухогруза и один балкер, использовавшиеся, по утверждению российской стороны, для перевозки военных грузов в интересах ВСУ.

Кроме того, в ночь на 25 июля российские силы нанесли групповые удары по портовой инфраструктуре Украины. В порту Николаева поражен сухогруз с грузом для ВСУ, в Одессе — объекты портовой инфраструктуры и предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а в Измаиле — склад с военным имуществом.

Ранее Минобороны России раскрыло подробности удара по объектам в Киеве.