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Армия

Стало известно, как сорвалось применение химического оружия против США

Times: британский коммандер хотел применить химоружие против США в XIX веке
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В ходе англо-американской войны 1812-1815 годов британский коммандер Томас Кокрейн планировал применить химическое оружие. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на книгу Питера Мура «Опасная игра: жизнь на грани Томаса Кокрейна».

Автор ссылается на архивный документ 1844 года, написанный секретарем Кокрейна и найденный в Национальном архиве Шотландии.

Из нее следует, что коммандер собирался использовать против США sulphur ships — суда, приспособленные для создания удушающего дымового облака. Их хотели загрузить коксом и серой, поджечь и направить к береговым укреплениям противника с подветренной стороны. При горении серы образуется ее диоксид — токсичный, резко раздражающий дыхательные пути газ.

В 1812 году Кокрейн представил свой план тайному комитету, в который входили лучшие военные эксперты и представители королевской семьи, включая будущего короля Георга IV. В качестве целей для атак в США он наметил Новый Орлеан, Балтимор и Нью-Йорк. Члены комитета, выслушав коммандера, выразили опасение по поводу того, что если атаки пойдут не по плану, они могут стать опасными для британских колониальных владений.

В случае успешной реализации плана это стало бы первым применением химического оружия в истории. Однако воплотить свой проект в реальность Кокрейн не смог, поскольку его обвинили в мошенничестве на фондовой бирже и вынудили остаться в Британии. Впоследствии он писал в своих заметках, что если бы не эти обвинения, исход войны мог оказаться другим.

Ранее в Британии рассказали о финском подземном городе с тысячами бомбоубежищ.

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