Трое человек пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область

В Рыльске при атаке дрона ВСУ пострадали три человека

Три человека пострадали во время атаки украинского беспилотника на город Рыльск. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Вражеский дрон сегодня нанес удар по городу Рыльску. В результате атаки у 36-летнего мужчины растяжение связок голеностопа, у 39-летнего и 51-летнего мужчин акубаротравма», — написал он.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, серьезных травм у них нет, добавил губернатор.

Утром в воскресенье Хинштейн сообщал о ранении 35-летнего мужчины в регионе при атаке ВСУ.

Кроме того, в результате украинского удара в Курске оказалось повреждено остекление частного дома. Еще два частных дома и автомобиль повреждены в деревне Кукуевка Курского района. Из-за обнаружения БПЛА на ж/д путях вблизи станции Конарево задержано движение восьми поездов. В поселке имени Карла Либкнехта повреждена антенна сотовой связи.

Ранее обломки украинского беспилотника повредили дом под Новороссийском.