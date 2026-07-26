Мирный житель пострадал при налете ВСУ на российский регион

35-летний мужчина пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

Хинштейн уточнил, что у мужчины выявлена рана живота и осколочные ранения. Пострадавшему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.

Всего, по словам губернатора, за сутки на территории региона сбили 103 украинских дрона. 62 раза противник применил артиллерию по отселенным районам, сообщил Хинштейн.

В результате атаки ВСУ в Курске оказалось повреждено остекление частного дома. Еще два частных дома и автомобиль повреждены в деревне Кукуевка Курского района. Из-за обнаружения БПЛА на ж/д путях вблизи станции Конарево задержано движение восьми поездов. В поселке имени Карла Либкнехта повреждена антенна сотовой связи.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов предложил выслеживать летящие на высоте около двух метров украинские дроны при помощи БПЛА-наблюдателей и уничтожать их, используя ударные беспилотники. По словам Кнутова, российские дроны должны действовать с таким расчетом, чтобы контролировать воздух. В связи с чем он призвал делать больше БПЛА, способных сверху наблюдать за поверхностью земли.

Ранее российский город защитили от «напасти» беспилотников с помощью иконы.