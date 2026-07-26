В России началось строительство первого безэкипажного «охотника за подлодками»

Адмирал Моисеев: в РФ строят первый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн

В России ведется строительство первого безэкипажного корабля водоизмещением 500 тонн для поиска подводных лодок. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Александр Моисеев в эфире телеканала «Звезда».

«Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи: поиски подводных лодок и других подводных объектов», — сказал он.

Корабль с таким водоизмещением относится к классу малого корабля, но он не считается катером, а образует самостоятельную боевую единицу для ближней морской зоны, отметил главком ВМФ.

В России сформированы и уже существуют полки беспилотных систем в структуре флотов. Моисеев подчеркнул, что это судно станет основой дальнейшего развития этих технологий.

О создании нового вида войск — войск беспилотных систем, заявлял замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов в ноябре прошлого года.

Ранее Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил России.