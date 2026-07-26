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Армия

Стало известно о смерти трех десятков мобилизованных в ВСУ вне поля боя

РИА Новости: более 30 солдат ВСУ умерли из-за издевательств на полигоне в июле
Gleb Garanich/Reuters

Более 30 мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпенсионного возраста скончались в июле от небоевых потерь. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Уточняется, что мобилизованные скончались на полигоне в лесном массиве около села Казанское в Сумской области. По словам собеседника агентства, неофициальный причиной смерти стали издевательства инструкторов из числа мотивированных националистов.

До этого в российских силовых структурах рассказали о росте небоевых потерь среди штурмовиков ВСУ на учебных полигонах в Харьковской области. В частности, от менингоэнцефалита — нейроинфекционного заболевания, вызывающего воспаление в области вещества головного мозга и мозговых оболочек, — умер участник так называемой антитеррористической операции (АТО) Украины в Донбассе, рассказал источник. Вдова написала в соцсетях, что ее муж отказывался обращаться за помощью к врачу, так как в этом случае вместо госпиталя его отправили бы в штурмовую группу.

Кроме того, пленный украинский военнослужащих Дмитрий Мелешко рассказывал, как мобилизованных во время тренировок в Черниговской области подгоняют выстрелами под ноги. По его словам, таким образом инструкторы хотят, чтобы солдаты быстрее дошли до точки.

Ранее на Украине назвали причины бегства солдат ВСУ с фронта.

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