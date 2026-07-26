Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Минобороны РФ отчитались о групповом ударе высокоточным оружием по Украине

Минобороны: ВС России ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли групповой удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. В результате оказались поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, расположенные в Киеве. Указано, что они были задействованы в производстве, сборке и хранении беспилотников, а также комплектующих к ним.

Кроме того, целью российской армии стали объекты инфраструктуры в порту «Черноморск» Одесской области. По данным МО, они использовались противником для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

24 июля ВС РФ нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила военная выставка беспилотных систем «Армада». На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По предварительной информации, около ста человек были ранены. Украинская сторона утверждает, что российские войска выпустили две баллистические ракеты по объекту.

На Украине сообщили, что афиша выставки была размещена в интернете, а на сайте проходила онлайн-регистрация участников. В афише было сказано, что на мероприятии продемонстрируют «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз», а сама выставка «критически защищена».

Ранее стало известно, что на атакованной выставке БПЛА под Киевом находился советник Зеленского.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молчать не выход. 4 опасных мифа об уголовном процессе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!