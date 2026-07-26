В Минобороны РФ отчитались о групповом ударе высокоточным оружием по Украине

Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли групповой удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. В результате оказались поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, расположенные в Киеве. Указано, что они были задействованы в производстве, сборке и хранении беспилотников, а также комплектующих к ним.

Кроме того, целью российской армии стали объекты инфраструктуры в порту «Черноморск» Одесской области. По данным МО, они использовались противником для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

24 июля ВС РФ нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила военная выставка беспилотных систем «Армада». На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По предварительной информации, около ста человек были ранены. Украинская сторона утверждает, что российские войска выпустили две баллистические ракеты по объекту.

На Украине сообщили, что афиша выставки была размещена в интернете, а на сайте проходила онлайн-регистрация участников. В афише было сказано, что на мероприятии продемонстрируют «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз», а сама выставка «критически защищена».

Ранее стало известно, что на атакованной выставке БПЛА под Киевом находился советник Зеленского.