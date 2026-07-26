Морпехи США высадились на танкер в Аравийском море

CENTCOM: военные США высадились для досмотра на танкер в Аравийском море

Американские военные высадились на борт танкера M/T Charminar под флагом Коморских островов в Аравийском море для проведения досмотра. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети Х.

По данным командования, после завершения проверки судно продолжило движение по своему маршруту. В CENTCOM также заявили, что морская блокада Ирана, введенная США, остается в полной силе.

Кроме того, американские военные сообщили, что по состоянию на 25 июля перенаправили 12 коммерческих судов, которые, по их утверждению, пытались нарушить режим блокады. Также были выведены из строя два судна, отказавшихся выполнить требования американских военных, и проведены досмотры еще двух судов для обеспечения соблюдения действующих ограничений.

До этого представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран видит угрозу своей безопасности в авианосце США Gerald R. Ford, в находящемся в Красном море, и считает законной целью все объекты, связанные с обслуживанием судна.

По этой причине армия Ирана считает законными целями логистические и сервисные центры, обслуживающие указанную авианосную группу, уточнил представитель штаба.

Ранее Иран атаковал дата-центр американской компании Amazon в Бахрейне в ответ на удар США по АЭС «Дарховейн».