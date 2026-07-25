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Армия

У дома министра нацбезопасности Израиля упал дрон

Беспилотник упал у дома министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира
Пресс-служба полиции Израиля

У дома министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира упал БПЛА, сообщает газета Maariv.

Издание уточняет, что инцидент произошел накануне вечером в поселении Кирьят-Арба в Хевроне. Беспилотник не нес взрывчатки, военные его уже убрали.

Весной этого года ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о ракетном ударе по комплексу зданий израильского минобороны «Кирия» в Тель-Авиве. Удар по штаб-квартире военного ведомства был нанесен 26 марта в 01:10 (02:10 мск). Кроме того, «ракеты разных типов» атаковали казармы под Тель-Авивом, принадлежащие военной разведке.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили удары по Исламской Республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Исламская Республика ответила ударами ракет и беспилотников по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в резиденции Нетаньяху упали две сигнальные ракеты.

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