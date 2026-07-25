США планируют провести военную операцию на ядерных объектах Ирана

США рассматривают возможность проведения военной операции на ядерных объектах Ирана с привлечением нескольких тысяч военнослужащих. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, американский спецназ готов приступить к операции в случае получения соответствующего приказа. Источники называют ее потенциально одной из самых сложных в военной истории.

Предполагается, что в наземной операции могут быть задействованы тысячи военнослужащих. Их задачей станет штурм и блокирование ядерных объектов, в то время как небольшая группа сил специальных операций займется изъятием запасов обогащенного урана.

В свою очередь газета The New York Times сообщила со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией, что спецслужбы США считают нового верховного лидера Ирана — Моджтаба Хаменеи — гораздо более склонным к созданию ядерного оружия, чем его отец — Али Хаменеи.

Ранее разведка Израиля раскрыла США секретный ядерный объект в Иране.