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В США допустили намерение Ирана создать новое ядерное оружие

NYT: разведка США считает, что Иран готовится создать свое ядерное оружие
GAS-photo/Shutterstock/FOTODOM

Спецслужбы США считают, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи гораздо более склонен, чем его отец Али Хаменеи, к созданию ядерного оружия. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с оценками.

По их словам, Али Хаменеи никогда публично не призывал Иран к созданию ядерного оружия, однако американские спецслужбы считают, что у нового аятоллы и более консервативного правительства есть амбиции по его разработке.

Разведка выяснила, что Иран перенес часть центрифуг для обогащения урана со своих ядерных объектов, подвергшихся американским ракетным ударам в июне 2025 года, в новый тщательно защищенный подземный комплекс в горе Пикакс в центральной части страны и разместил вокруг него сухопутные войска, чтобы препятствовать любому наземному рейду ВС США по его ликвидации.

Официальные лица США полагают, что Исламская Республика намерена сберечь свое оборудование для обогащения урана. При этом основные компоненты бомбы, а именно запасы высокообогащенного урана в Иране, пока остаются нетронутыми и доступными для Тегерана.

Ранее разведка Израиля раскрыла США секретный ядерный объект в Иране.

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