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После удара по выставке БПЛА под Киевом отменили аналогичное мероприятие во Львове

Во Львове отменили выставку оборонных технологий в конце августа
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Во Львове отменили выставку оборонных технологий в конце августа после удара во время аналогичного мероприятия под Киевом, пишет украинская газета «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

По данным издания, выставка Iron Demo 2026 должна была пройти 28-29 августа и стать крупнейшим мероприятием в сфере оборонных технологий. В ней должны были поучаствовать 150 компаний, более 2 тыс. представителей отрасли — производители, военные, инженеры, разработчики, инвесторы и чиновники.

До этого на Украине задержали главного организатора военной выставки, которую накануне атаковали ВС РФ. По данным украинской прокуратуры, мероприятие проходило без согласования с военными и властями.

Как выяснили СМИ, задержанный — глава ассоциации производителей беспилотников «Армада». До начала СВО он занимался «дворовым футболом и общественными советами», а за время вооруженного конфликта стал владельцем «полдюжины компаний в самой закрытой и денежной отрасли страны».

Ранее фейерверк в честь 440-летия Тюмени отменили из-за беспилотной угрозы.

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