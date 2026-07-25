После удара по выставке БПЛА под Киевом отменили аналогичное мероприятие во Львове

Во Львове отменили выставку оборонных технологий в конце августа после удара во время аналогичного мероприятия под Киевом, пишет украинская газета «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

По данным издания, выставка Iron Demo 2026 должна была пройти 28-29 августа и стать крупнейшим мероприятием в сфере оборонных технологий. В ней должны были поучаствовать 150 компаний, более 2 тыс. представителей отрасли — производители, военные, инженеры, разработчики, инвесторы и чиновники.

До этого на Украине задержали главного организатора военной выставки, которую накануне атаковали ВС РФ. По данным украинской прокуратуры, мероприятие проходило без согласования с военными и властями.

Как выяснили СМИ, задержанный — глава ассоциации производителей беспилотников «Армада». До начала СВО он занимался «дворовым футболом и общественными советами», а за время вооруженного конфликта стал владельцем «полдюжины компаний в самой закрытой и денежной отрасли страны».

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