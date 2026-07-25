Шуваев рассказал о пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Белгородскую область

Шуваев: четыре человека пострадали при ночной атаке на Белгород и округ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и округ в ночь на 25 июля пострадали четыре человека, среди них один сотрудник МЧС. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По его словам, спасатель, получивший ранения, принимал участие в ликвидации пожара в результате атаки беспилотников. Также пострадали трое гражданских лиц. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, где их обследовали и оказали им всю необходимую помощь.

Согласно оценке врачей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, написал Шуваев.

Врио губернатора добавил, что в течение суток противник атаковал Белгородскую область 91 раз.

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 25 июля ликвидировали почти 330 дронов ВСУ над территорией страны, в том числе над Белгородской областью.

Ранее Шуваев сообщил о количестве пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии в Шебекино.