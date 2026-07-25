Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Шуваев рассказал о пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Белгородскую область

Шуваев: четыре человека пострадали при ночной атаке на Белгород и округ
Inna Varenytsia/Reuters

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и округ в ночь на 25 июля пострадали четыре человека, среди них один сотрудник МЧС. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По его словам, спасатель, получивший ранения, принимал участие в ликвидации пожара в результате атаки беспилотников. Также пострадали трое гражданских лиц. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, где их обследовали и оказали им всю необходимую помощь.

Согласно оценке врачей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, написал Шуваев.

Врио губернатора добавил, что в течение суток противник атаковал Белгородскую область 91 раз.

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 25 июля ликвидировали почти 330 дронов ВСУ над территорией страны, в том числе над Белгородской областью.

Ранее Шуваев сообщил о количестве пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии в Шебекино.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июля. Cтабилизация ситуации с бензином, планы по наземной операции в Иране и неудачное признание Зеленского
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!