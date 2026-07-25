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Армия

В Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами

«Страна.ua»: в Днепропетровской области произошел взрыв на складе боеприпасов
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В Днепропетровской области Украины произошел взрыв на складе боеприпасов, расположенном вблизи поселка Куриловка. Причины инцидента пока не установлены, сообщает издание «Страна.ua».

Согласно свидетельствам местных жителей, склад находился рядом с жилыми домами, что привело к повреждению и разрушению многих зданий. На опубликованных кадрах видно, как боеприпасы разлетаются в разные стороны и падают на территории частных домов.

Одна из жительниц Куриловки отметила, что военные, прибывшие на место происшествия, занимаются сбором неразорвавшихся боеприпасов, однако помощь пострадавшим жителям не оказывается.

Официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.

6 июля аналогичный инцидент произошел на военном складе в Вишневом под Киевом. Это событие вызвало широкий общественный резонанс, поскольку ни одно из силовых ведомств не признало склад своей собственностью. Это привело к критике в адрес силовиков за попытку избежать ответственности и игнорирование безопасности граждан. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что склад принадлежал компании «Укроборонпром». В результате взрывов пострадали 13 гектаров жилой застройки. Глава «Укроборонпрома» Герман Сметанин подал в отставку.

Ранее Россия отрезала Украину от Черного моря.

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