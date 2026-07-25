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МИД Панамы заявил о вербовке граждан для участия в конфликте между РФ и Украиной

МИД Панамы: граждан страны вербуют для участия в конфликте между РФ и Украиной
Shutterstock/FOTODOM

Министерство иностранных дел Панамы сообщило о случаях вербовки граждан страны для участия в конфликте между Россией и Украиной. Об этом пишет Diario Libre.

Ведомство подчеркнуло, что осуществляет постоянный мониторинг ситуации и сотрудничает с соответствующими органами, предлагая поддержку тем панамцам, которые оказались в сложной ситуации.

МИД призвал своих граждан проявлять осторожность при получении предложений о трудоустройстве за границей, так как они могут быть связаны с вербовкой для участия в военных действиях.

До этого стало известно, что Украина предлагает за каждого иностранца, привлеченного на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что украинские компании смогут официально помогать иностранцам, желающим подписать контракт с ВСУ. Эти компании будут получать фиксированное вознаграждение за каждого добровольца, который заключит контракт. Выплаты будут производиться поэтапно: 30% после оценки кандидата, 10% после завершения базовой подготовки, 20% после первого боевого выхода и 40% по истечении шести месяцев службы. Участие в программе будет доступно только тем компаниям, которые внесут страховой депозит в размере 5 млн гривен на казначейский счет.

Ранее Зеленский поручил усилить вербовку иностранцев в ВСУ.

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