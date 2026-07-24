Украинские солдаты в Харьковской области сдались в плен ВС РФ

ТАСС: часть бойцов ВСУ сдалась в плен во время сражений за Ивашкино

Часть украинских солдат, участвовавших в боях за населенный пункт Ивашкино в Харьковской области, сдалась в плен Вооруженным силам РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Штурмовым подразделениям группировки войск «Север» противостояли бывшие заключенные из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), часть из которых сдалась в плен», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что сейчас у российских военнослужащих есть возможность продвинуться в сторону населенного пункта Устиновка. Путь открылся благодаря взятию под контроль Ивашкино.

Министерство обороны РФ днем 24 июля сообщило о переходе Ивашкино в Харьковской области под контроль российских подразделений. Также, по данным ведомства, военнослужащие выбили ВСУ из населенного пункта Захаровка в том же регионе. В сражениях за оба села участвовали соединения группировки войск «Север».

22 июля в силовых структурах заявили, что российские бойцы взяли в плен офицеров пограничной службы Украины. Это произошло во время штурма села Артельное в Харьковской области.

Ранее в ВСУ назвали сложнейшие участки фронта.