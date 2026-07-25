Макрон поручил армии усилить гражданскую безопасность во Франци

Макрон приказал армии мобилизоваться в связи с масштабными пожарами во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон приказал вооруженным силам мобилизоваться для «усиления гражданской безопасности» на фоне бушующих лесных пожаров в стране. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что Макрон также поручил премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню активировать межведомственный кризисный штаб.

Кроме того, в ночь на 24 июля президент обратился в Европейскую комиссию (ЕК) с запросом об активации для Франции механизма гражданской обороны Евросоюза. Три самолета и два вертолета из флота RescEU прилетели на юго-запад Франции, главным образом в департамент Жиронда. К ним подключился спутниковый сервис ЕС Copernicus для оперативного картографирования мест, где бушуют пожары.

24 июля газета Le Figaro со ссылкой на сведения спутниковой системы Евросоюза Effis сообщила, что во Франции выгорели рекордные 42 тысячи гектаров территорий по данным на середину июля.

Один из крупнейших пожаров начался на юго-западе Франции в департаменте Жиронда, где уже эвакуированы около 20 тысяч человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала кусторезная машина, работавшая в местных сосновых лесах.

Ранее фермеры во Франции заявили о дефиците лука из-за сильной жары.