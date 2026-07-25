Российские силы ударили «Геранями» по кораблям в порту Николаева

МО: ВС РФ поразили ударными БПЛА сухогруз и два буксира в порту Николаева

Российские войска ударили по сухогрузу и двум буксирам в порту Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 24 июля расчеты войск беспилотных систем с помощью ударных беспилотников «Герань-4 Сикер» ударили по сухогрузу, который использовался для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двум пришвартованным у причала буксирам.

Средствами объективного контроля зафиксировали поражение целей, добавили в Минобороны.

Накануне российские военные ударили по портам Одессы, Измаила и Николаева. Также сообщалось, что Россия ударила десятью баллистическими ракетами по объектам в Киеве.

До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что потери Украины от ударов России по инфраструктуре больше того ущерба, который несет Россия от украинских атак. По ее словам, украинские власти хвастаются ударами по России, но затем получают более мощные ответные удары по Киеву, Одессе и другим городам.

Ранее в двух городах Украины прогремели взрывы.