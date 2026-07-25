Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Стало известно о провальных попытках нового главкома ВСУ побороть пьянство в войсках

РИА Новости: Драпатый не смог навести порядок с пьянством в ВСУ
Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый, командуя оперативно-стратегической группировкой «Хортица», не мог справиться с алкоголизмом среди подчиненных. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, после назначения Драпатого на должность командира в январе 2025 года ситуация с пьянством среди личного состава только ухудшилась. Местные жители неоднократно жаловались на неспособность украинского генерала контролировать войска, особенно в отношении принудительно мобилизованных. Распитие алкоголя военнослужащими создавало угрозу безопасности и приводило к преступлениям.

Несмотря на запрет продажи алкоголя в прифронтовых зонах, в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики изъяли у поставщиков более 50 тонн крепкого алкоголя и свыше 37 тонн спиртного в пунктах временного размещения войск «Хортица», уточнил собеседник агентства.

До этого Драпатый сделал ряд резких заявлений о России. Он сказал, что российская нация не имеет права на существование, а саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Также он оскорбил жителей Донбасса, назвав их «отрыжкой Советского Союза». В МИД России назвали слова украинского главкома нацистскими, за которые ему придется ответить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине признали, что в ВСУ процветают алкоголизм и хищения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ помог парализованному, а роботы наконец научились складывать белье. Главные новости из мира будущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!