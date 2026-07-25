СМИ сообщили о секретных ударах Бахрейна и Кувейта по Ирану

Бахрейн и Кувейт тайно нанесли серию авиаударов по территории Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

По информации издания, это первые случаи, когда Бахрейн и Кувейт направили свои самолеты для ударов по иранской территории. Авиаудары, нанесенные в начале июля, были направлены на склады беспилотников и ракет, а также другие военные объекты.

Объединенные Арабские Эмираты, в свою очередь, предоставили союзникам разведывательные данные, отмечает WSJ.

До этого газета The New York Times сообщила, что Иран отклонил предложение Соединенных Штатов о прекращении огня, переданное через премьер-министра Ирака Али аз-Зейди. Детали предложения не раскрываются, но, по данным источников издания, Тегеран не заинтересован во временной сделке, которая оставила бы нерешенным вопрос о контроле над Ормузским проливом. Иранские официальные лица заявили, что вооруженные силы страны готовятся к возможному расширению войны, если США осуществят угрозы нанести удары по критически важной инфраструктуре Ирана.

Ранее стало известно о пострадавших при ночной атаке США по Ирану.