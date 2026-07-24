Над регионами России сбили 210 украинских беспилотников за день

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 210 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией регионов России за день. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере «Макс».

По данным оборонного ведомства, дроны сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Тульской и Орловской областей. Также беспилотники уничтожили над Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.

В Минобороны добавили, что БПЛА были уничтожены в период с 8:00 по 20:00 мск. Украинские войска задействовали дроны самолетного типа.

Утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся налету беспилотников. Удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Над Ленинградской областью уничтожили более полусотни дронов, в Пулково около 50 рейсов задержались более чем на два часа. Два логистических комплекса Wildberries временно остановили работу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты от беспилотников.