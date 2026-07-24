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Над регионами России сбили 210 украинских беспилотников за день

Минобороны: системы ПВО уничтожили 210 беспилотников ВСУ над регионами России
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 210 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией регионов России за день. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере «Макс».

По данным оборонного ведомства, дроны сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Тульской и Орловской областей. Также беспилотники уничтожили над Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.

В Минобороны добавили, что БПЛА были уничтожены в период с 8:00 по 20:00 мск. Украинские войска задействовали дроны самолетного типа.

Утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся налету беспилотников. Удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Над Ленинградской областью уничтожили более полусотни дронов, в Пулково около 50 рейсов задержались более чем на два часа. Два логистических комплекса Wildberries временно остановили работу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты от беспилотников.

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