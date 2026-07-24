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Армия

Иран пригрозил убивать по одному военному США за каждого погибшего иранца

ВС Ирана: отныне за каждого погибшего иранца будет умирать один военный США
Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army/AP

Отныне за каждого иранца, погибшего в результате ударов США, Иран будет убивать одного американского военнослужащего. Об этом заявил глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи, слова которого приводит агентство ISNA.

«За каждого гражданина Исламской Республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий», — отмечается в заявлении.

По словам Абдоллахи, ранее это правило Иран уже доказал США на практике. Теперь оно считается «окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя».

18 июля объединенное центральное командование ВС США сообщило, что двое американских солдат погибли при ударах Ирана по американским военным объектам в Иордании. Отмечается, что в это время силы CENTCOM и союзников отражали налеты ракет и дронов Исламской Республики. В командовании добавили, что еще один американский военный пропал без вести. Кроме того, четверо солдат попали в больницу, еще у нескольких — легкие травмы.

До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий иранскими военно-космическими силами Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Ранее Иран атаковал дата-центр американской компании Amazon в Бахрейне в ответ на удар США по АЭС «Дарховейн».

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