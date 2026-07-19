Российские военные разработали «Гравицаппу»

В прифронтовом конструкторском бюро центра «Просвет» инженерных войск разработали устройство «Гравицаппа», предназначенное для дистанционного снятия самодельных взрывных устройств, противопехотных мин и эвакуации утерянных дронов с передовой. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщил начальник центра с позывным «Арес».

По его словам, в центре действует собственное конструкторское бюро, где специалисты разрабатывают, моделируют и изготавливают новые технические решения. Одной из таких разработок стала «Гравицаппа», предназначенная для дистанционной работы с самодельными взрывными устройствами, противопехотными минами и беспилотниками, представляющими ценность.

Устройство позволяет безопасно эвакуировать сбитые дроны из районов, к которым невозможно приблизиться из-за минной опасности или огня противника. В ходе демонстрации «Гравицаппа» захватила нажимную противопехотную мину и перенесла ее в другое место для последующего обезвреживания. Отмечается, что конструкция была создана по запросам военнослужащих, работающих на передовой.

Разработчики также предлагают использовать устройство для размещения дронов-«ждунов» на деревьях. Такой тактический прием позволяет экономить заряд аккумуляторов и повышать эффективность применения беспилотников. С помощью «Гравицаппы» дрон закрепляется на ветке, а после обнаружения цели сервопривод освобождает аппарат, который затем атакует цель.

Основу конструкции составляют пластиковые захваты, обеспечивающие надежную фиксацию груза при транспортировке. Перед принятием в эксплуатацию устройство прошло несколько этапов испытаний.

Центр «Просвет» появился в 2025 году как полевая лаборатория. Он выполняет функции центра беспилотных технологий для всей группировки войск «Север» и занимается внедрением новых технических разработок для нужд специальной военной операции.

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