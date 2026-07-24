Российские войска ударили по портам в Одесской области

Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в мессенджере «Макс».

Как уточнили в ведомстве, в результате ударов, при которых применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные БПЛА, в порту Одессы на юге республики были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, где находились на хранении грузы военного назначения.

Кроме того, российские войска атаковали объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту Южный Одесской области.

23 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что удары ВС России, в результате которых танкеры и сухогрузы перестали заходить в украинские порты, понижают боеспособность украинской армии.

Как подчеркнул парламентарий, корабли, якобы перевозящие зерно и другую продукцию, а на самом деле поставляющие боеприпасы и другое оружие для ВСУ, являются законными целями для России.

Ранее войска РФ атаковали производственные цеха и склады хранения украинских дронов.