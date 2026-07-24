Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Госдуме отреагировали на ракетный удар ВСУ по Кирову

Депутат Новиков назвал бандитизмом ракетный удар ВСУ по Кирову
Евгений Одиноков/РИА Новости

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кирову является бандитизмом и терроризмом. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с изданием «Абзац».

По его словам, Киев должен понести наказание за этот теракт. Для ответных мер Россия должна развивать свою экономику и военно-промышленный комплекс, считает Новиков. Также он призвал россиян сплотиться перед лицом угрозы со стороны Украины.

«Когда целенаправленно предпринимаются действия, от которых страдает гражданское население... ничем иным, как бандитизмом, это названо быть не может», — сказал депутат.

До этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в Кирове госпитализировали 12 человек, которые пострадали в результате атаки ВСУ. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в тяжелом, уточнил чиновник.

24 июля Киров впервые подвергся ракетной атаке — удар пришелся по одному из предприятий, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. По информации украинских СМИ, ВСУ применили крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 км. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку «дальнобойной санкцией». Тем временем кировчане пожаловались, что не получали оповещений о ракетной опасности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти рассказали о состоянии воздуха в Кирове после ракетного удара.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!