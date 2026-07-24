В Госдуме отреагировали на ракетный удар ВСУ по Кирову

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кирову является бандитизмом и терроризмом. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с изданием «Абзац».

По его словам, Киев должен понести наказание за этот теракт. Для ответных мер Россия должна развивать свою экономику и военно-промышленный комплекс, считает Новиков. Также он призвал россиян сплотиться перед лицом угрозы со стороны Украины.

«Когда целенаправленно предпринимаются действия, от которых страдает гражданское население... ничем иным, как бандитизмом, это названо быть не может», — сказал депутат.

До этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в Кирове госпитализировали 12 человек, которые пострадали в результате атаки ВСУ. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в тяжелом, уточнил чиновник.

24 июля Киров впервые подвергся ракетной атаке — удар пришелся по одному из предприятий, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. По информации украинских СМИ, ВСУ применили крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 км. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку «дальнобойной санкцией». Тем временем кировчане пожаловались, что не получали оповещений о ракетной опасности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти рассказали о состоянии воздуха в Кирове после ракетного удара.