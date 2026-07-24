Россиянин использовал мать и сестру для обмана участников СВО

В Красноярском крае арестован 43-летний мужчина, обманувший пятерых участников специальной военной операции (СВО) при помощи матери и сестры на 16 млн рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Подозреваемому предъявлено обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса России. В отношении него расследуется девять уголовных дел.

Фигурант убедил пятерых мужчин заключить контракт с Минобороны России и передать ему свои банковские карты перед тем, как отправиться на фронт. На карты поступили положенные государством выплаты на сумму 16,3 млн рублей.

Мужчина обналичил не принадлежавшие ему средства и купил квартиру за 4,2 млн рублей купил, которую оформил на свою мать. После того, как правоохранители задержали россиянина, женщина попыталась перепродать квартиру, но ей помешали полицейские. Сейчас недвижимость арестована.

Кроме того, обвиняемый убедил одного из бойцов вступить в фиктивный брак со своей 47-летней сестрой. После того, как военнослужащий погиб, его супруге вручили медаль «За отвагу». В итоге, оперативники провели у нее обыск и изъяли награду. Сейчас женщина проходит как соучастница по одному из уголовных дел, она находится под подпиской о невыезде. Медаль передали дочери погибшего.

Ранее сообщалось, что в Сочи мошенники похитили у бойца СВО миллионы рублей.