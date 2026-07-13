В Сочи мошенники похитили у бойца СВО миллионы рублей

В Сочи мужчин задержали за похищение 3,2 млн рублей у участника СВО

Житель Сочи доверился компании неизвестных и лишился денег. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, 37-летний мужчина вместе с двумя товарищами нашел местного жителя, который согласился заключить контракт для отправки на СВО. При этом ему обещали, что договорятся и проходить военную службу ему не нужно.

Помимо этого, мужчины попросили россиянина отдать им банковскую карту и SIM-карту, номер которой был привязан к счету. Когда пострадавший получил деньги, аферисты сняли всю сумму и перестали выходить на связь.

«В результате противоправных действий задержанные похитили 3,2 млн рублей, принадлежавших военнослужащему», – сообщается в публикации.

После обращения в правоохранительные органы по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемых задержали.

Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. Не исключено, что фигуранты могли обмануть и других людей.

Ранее сообщалось, что в Сочи юноша попал в реанимацию после разговора с мошенниками.