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Армия

Российские танкисты уничтожил группу военных ВСУ в Харьковской области

РИА: экипаж танка «Севера» уничтожил группу военных ВСУ в Харьковской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские танкисты уничтожили группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся провести ротацию в лесополосе Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости командир танкового взвода с позывным «Береза».

Операцию осуществил экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки российских войск «Север».

«Береза» рассказал, что расчет разведывательного беспилотника выявил скопление украинских военнослужащих в лесу. В ходе доразведки стало понятно, что противник пытался добраться до подразделения, чтобы провести ротацию. По команде экипаж российского танка открыл огонь и осколочно-фугасными снарядами полностью уничтожил военных ВСУ.

Командир взвода рассказал, что сейчас бойцы часто работают с закрытых огневых позиций. Современные танки с хорошей броней позволяют им приблизиться и занять огневую позицию близко к позициям ВСУ.

22 июля в силовых структурах РФ сообщили, что российские военнослужащие в ходе штурма села Артельное, расположенного в Харьковской области, взяли в плен офицеров пограничной службы Украины.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские войска вывели из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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