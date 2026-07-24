Российские танкисты уничтожили группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся провести ротацию в лесополосе Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости командир танкового взвода с позывным «Береза».

Операцию осуществил экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки российских войск «Север».

«Береза» рассказал, что расчет разведывательного беспилотника выявил скопление украинских военнослужащих в лесу. В ходе доразведки стало понятно, что противник пытался добраться до подразделения, чтобы провести ротацию. По команде экипаж российского танка открыл огонь и осколочно-фугасными снарядами полностью уничтожил военных ВСУ.

Командир взвода рассказал, что сейчас бойцы часто работают с закрытых огневых позиций. Современные танки с хорошей броней позволяют им приблизиться и занять огневую позицию близко к позициям ВСУ.

22 июля в силовых структурах РФ сообщили, что российские военнослужащие в ходе штурма села Артельное, расположенного в Харьковской области, взяли в плен офицеров пограничной службы Украины.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские войска вывели из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.