Press TV: в районе города Ахваз на юго-западе Ирана произошли взрывы

На юго-западе Ирана в районе города Ахваз произошли взрывы. Об этом сообщает Press TV.

«Взрывы прогремели в районе города Ахваз», — говорится в сообщении.

Авторы подчеркивают, что взрывы произошли на фоне заявления военных США о возобновлении ударов по Ирану.

23 июля заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что ситуация для США в Иране не является тупиковой.

По словам Колби, США лишают Иран ядерного оружия, а также снижают способность Исламской республики «проецировать военную мощь в регионе». Чиновник подчеркнул, что удары США «существенно уменьшили боеспособность страны, а также значительной части ее оборонно-промышленной базы».

Колби уверен, что США столкнулись с ситуацией, когда «военный инструмент» «очень важен» для защиты как самих Штатов, так и их союзников. Он также отметил, что блокировка Ормузского пролива показывает «опасность, исходящую от Ирана».

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