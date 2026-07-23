В КСИР выступили с обвинением в адрес США

Тегеран больше не допустит использования Вашингтоном перемирий для пополнения военных арсеналов. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Fars в Telegram-канале.

«Мы больше не позволим США использовать обманные перемирия для пополнения запасов нефти и боеприпасов с целью последующего возобновления атак», — подчеркнули в КСИР.

Кроме того, в Иране вновь сообщили, что считают законной целью для ударов любую военную базу, с которой осуществляются атаки на Исламскую Республику.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. По данным источников издания, за прошедшую неделю Вашингтон перебросил в регион силы специальных операций. Также Пентагон разместил эскадрильи истребителей на базах по всему Ближнему Востоку.

Как отметили журналисты, это делается для того, чтобы предоставить президенту США более широкие возможности для силового ответа «на фоне рассмотрения вопроса о расширении конфликта с Ираном».

Ранее Иран пригрозил не допустить продажи нефти в регионе.