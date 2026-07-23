Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В КСИР выступили с обвинением в адрес США

КСИР обвинил США в использовании перемирия для пополнения запасов боеприпасов
U.S. Navy/Reuters

Тегеран больше не допустит использования Вашингтоном перемирий для пополнения военных арсеналов. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Fars в Telegram-канале.

«Мы больше не позволим США использовать обманные перемирия для пополнения запасов нефти и боеприпасов с целью последующего возобновления атак», — подчеркнули в КСИР.

Кроме того, в Иране вновь сообщили, что считают законной целью для ударов любую военную базу, с которой осуществляются атаки на Исламскую Республику.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. По данным источников издания, за прошедшую неделю Вашингтон перебросил в регион силы специальных операций. Также Пентагон разместил эскадрильи истребителей на базах по всему Ближнему Востоку.

Как отметили журналисты, это делается для того, чтобы предоставить президенту США более широкие возможности для силового ответа «на фоне рассмотрения вопроса о расширении конфликта с Ираном».

Ранее Иран пригрозил не допустить продажи нефти в регионе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!