В Минобороны подтвердили ночной удар по цеху производства дронов в Одессе

ВС России продолжают удары по объектам логистики ВСУ в порту Одессы

В ночь на 23 июля Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили наносить групповые удары по объектам логистики украинской армии в порту Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате ударов в порту Одессы были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.

Кроме того, в Одессе под удар российских дронов попал цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с БПЛА, предназначенные для поставки Вооруженным силам Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что российские силы нанесли удар по цеху производства украинских дронов дальнего действия на территории завода «Стальканат» промзоне масложирового комбината в Одессе.

Очевидцы опубликовали последствия прилетов и сообщили о серии мощных взрывов и последующей детонации на складах, где, предположительно, могли находиться боеприпасы.

Ранее Maersk объявил о приостановке доставки грузов на Украину из-за угроз обстрелов.