Отставка бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского может свидетельствовать о готовности президента страны Владимира Зеленского сдаться при достаточном давлении. Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Он считает, что партнеры и противники Киева это видят.

«Они понимают, что при достаточном давлении Зеленский может довольно быстро сдаться», — указал Ваннер.

Журналист уверен, что в случае обострения борьбы за власть между кланами, это может стать крайне опасным для Украины.

В «РБК-Украине» считают, что замена главкома ВСУ может привести к расколу в вооруженных силах страны. Издание отметило, что сейчас в рядах украинской армии и так «не все однородно»: есть как открытые критики ушедшего в отставку Сырского, так и те, кто публично молчал, но затаил недовольство. Журналисты не исключили, что с заменой главкома может начаться зачистка всех тех, кто работал с Сырским.

Ранее Залужный заявил, что Драпатому будет очень тяжело на посту главкома ВСУ.