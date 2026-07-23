Британских уголовников предложили отправлять в ВСУ

Британский дипломат Иан Прауд в соцсети Х в шутку предложил отправлять в Вооруженные силы Украины (ВСУ) преступников, которых планируют освободить из перегруженных тюрем страны.

«Может быть, если в Великобритании не хватает мест за решеткой, мы могли бы отправлять заключенных на Украину?» — написал Прауд.

Дипломат обратил внимание, что ВСУ «нужны люди», а Лондон таким образом сможет сэкономить деньги.

22 июля британский таблоид Daily Star сообщил о планах британских властей досрочно освободить почти 2,5 тысячи преступников из-за переполненности тюрем. Ожидается, что заключенные выйдут на свободу в сентябре при условии отбытия половины срока, а не двух третей, как прежде. Кроме того, у них не должно быть каких-либо серьезных нарушений за время нахождения за решеткой.

При этом, как отметили в Daily Star, новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем ищет способ не выпускать из тюрем насильников и людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В британском минюсте уже заявили, что преступники, которых суд признал наиболее опасными, автоматически исключаются из программы досрочного освобождения.

Ранее новому главе минобороны Британии пришлось извиняться спустя день после назначения за неудачную шутку про преступников.