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США захотели помочь Украине против российских дронов

РИА Новости: США хотят закупить системы обнаружения дронов для Украины
Elizabeth Frantz/Reuters

США захотели помочь Украине защититься от российских дронов, поставив Киеву портативные системы радиоразведки для их обнаружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские правительственные документы.

В публикации утверждается, что министерство войны США ищет поставщиков 40 таких систем, которые будут работать в диапазоне от 20 мегагерц до 8,5 гигагерца. Их планируют оснастить высокоточными антеннами, а также устройствами для их развертывания. Украинской стороне также должны передать необходимое оборудование и лицензии.

Портативные системы радиоразведки будут поставляться со специальным программным обеспечением, говорится в публикации.

По данным агентства, уведомление Пентагона в данный момент носит информационный характер и формально не является тендером.

До этого сообщалось, что Германия просит Вашингтон разрешить производство большого количества американского оружия на своей территории, чтобы восполнить пробел в вооружении Европы и усилить заинтересованность президента США в обороне континента.

Ранее стало известно о проблемах европейских производителей вооружений.

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