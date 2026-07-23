США захотели помочь Украине против российских дронов

США захотели помочь Украине защититься от российских дронов, поставив Киеву портативные системы радиоразведки для их обнаружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские правительственные документы.

В публикации утверждается, что министерство войны США ищет поставщиков 40 таких систем, которые будут работать в диапазоне от 20 мегагерц до 8,5 гигагерца. Их планируют оснастить высокоточными антеннами, а также устройствами для их развертывания. Украинской стороне также должны передать необходимое оборудование и лицензии.

Портативные системы радиоразведки будут поставляться со специальным программным обеспечением, говорится в публикации.

По данным агентства, уведомление Пентагона в данный момент носит информационный характер и формально не является тендером.

До этого сообщалось, что Германия просит Вашингтон разрешить производство большого количества американского оружия на своей территории, чтобы восполнить пробел в вооружении Европы и усилить заинтересованность президента США в обороне континента.

Ранее стало известно о проблемах европейских производителей вооружений.