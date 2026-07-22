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Армия

Губернатор Слюсарь рассказал об атаке беспилотников на Ростовскую область

Слюсарь: падение БПЛА в Ростовской области привело к возгоранию озимой пшеницы
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Падение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 22 июля в Кагальницком районе Ростовской области привело к возгоранию озимой пшеницы в поле. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, к настоящему времени пожар полностью ликвидирован, люди не пострадали.

В общей сложности минувшей ночью Ростовскую область попытались атаковать свыше 20 беспилотников, уточнил чиновник. Силы противовоздушной обороны уничтожили в БПЛА в городах Таганроге и Гуково, а также в Зерноградском, Мясниковском, Тарасовском, Белокалитвинском, Константиновском, Красносулинском, Каменском, Неклиновском районах региона.

До этого сообщалось, что нефтебаза в Северной промышленной зоне Армавира подверглась атаке более чем 16 беспилотников в ночь на 22 июля. На территории объекта произошел пожар площадью около 800 кв. м. К тушению привлекли свыше 40 сотрудников МЧС и девять единиц техники. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Краснодаре три человека пострадали из-за обломков БПЛА.

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