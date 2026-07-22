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Армия

На Украине анонсировали внедрение лазерного оружия

Лебеденко: через 2-3 месяца у Украины будет лазерное оружие для борьбы с БПЛА
Efrem Lukatsky/AP

На Украине в ближайшие месяцы появится лазерное оружие. Об этом заявил замглавнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Андрей Лебеденко, его слова приводит «РБК-Украина» в Telegram.

«Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды, как внутри Вооруженных сил Украины, так и за ее пределами, — частные предприятия, производящие лазерное оружие», — сказал он.

По словам Лебеденко, лазерное оружие может применяться в борьбе с беспилотниками. Заместитель главкома ВСУ считает, что такое вооружение может появиться в ВСУ уже через 2-3 месяца.

До этого официальный представитель научно-производственного центра «Сварог» заявил, что в России проходят испытания новейшего лазерного комплекса «Перун», предназначенного для борьбы с беспилотными летательными аппаратами различных типов. По информации разработчиков, комплекс предназначен для защиты стационарных объектов, включая предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, транспортную и другую критически важную инфраструктуру, в том числе порты.

Ранее Ростех развернул системы «Зубр» для защиты объектов ТЭК от дронов.

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