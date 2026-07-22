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Армия

Бывший офицер СБУ объяснил отставку Федорова

РИА Новости: экс-подполковник СБУ связал отставку Федорова с борьбой за деньги
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров считает, что отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины связана с борьбой за денежные потоки. Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Основной бой был за должность министра обороны. Почему эта должность так важна, я думаю, объяснять не надо. Это колоссальные финансовые потоки», — сказал он.

Прозоров отметил, что министр обороны по сути является администратором, отвечающим за тыл и снабжение, его не касаются вопросы действующей армии, провалы на фронте главу Минобороны не затрагивают. При этом в его руках находятся «колоссальнейшие ресурсы закупки». По словам спикера, речь идет о сотнях миллионов долларов.

Федоров был назначен министром обороны в январе текущего года, но уже 15 июля его отправили в отставку. Как сообщила газета «Украинская правда», решение было принято из-за конфликта чиновника с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. Из-за кадровых перестановок в правительстве жители нескольких городов Украины начали устраивать митинги в поддержку Федорова. На фоне этого должности лишился и сам Сырский.

Ране стала известна реакция Федорова на предложения Зеленского по другим должностям.

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